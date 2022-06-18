Париж, , 21:13 — REGNUM На территории военного лагеря во французском департаменте Вар вспыхнул пожар. Возгорание началось в результате стрельбы из орудия, сообщает телеканал France 3.

Пожар hansbenn

«Огонь уничтожил около 600 гектаров растительности. Площадь трудно оценить из — за затронутой красной зоны, куда невозможно попасть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте возгорания находятся неразорвавшиеся снаряды и взрывчатые вещества. В тушении задействованы десятки пожарных и четыре самолёта.