Париж, 18 июня, 2022, 21:13 — ИА Регнум. На территории военного лагеря во французском департаменте Вар вспыхнул пожар. Возгорание началось в результате стрельбы из орудия, сообщает телеканал France 3.

hansbenn Пожар

«Огонь уничтожил около 600 гектаров растительности. Площадь трудно оценить из-за затронутой красной зоны, куда невозможно попасть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте возгорания находятся неразорвавшиеся снаряды и взрывчатые вещества. В тушении задействованы десятки пожарных и четыре самолёта.