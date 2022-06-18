Апшеронский район, Краснодарский край, 18 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае после ДТП с участием автобуса, перевозившего студентов, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Напомним, что в посёлке Мезмай Апшеронского района Краснодарского края сегодня, 18 июня, произошло ДТП с участием туристического автобуса. Травмы получили 15 пассажиров и водитель.

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«Согласно полученным данным, группа студентов на арендованном пассажирском автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю направлялась в посёлок Мезмай для прохождения производственной практики. По автодороге водитель автобуса, двигаясь со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, на закругленном участке дороги влево, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение и съезд с дороги», — уточнили в ведомстве.

В это время в салоне автобуса находился 21 пассажир, 19 из которых студенты. Различные травмы получили 15 пассажиров и водитель автобуса. В СКР отметили, что угрозы их жизни нет.