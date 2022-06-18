Лондон, , 21:02 — REGNUM Британское издание Daily Mail признало трансфер 29-летнего таранного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукау из «Интера» летом 2021 года худшим в истории лондонского «Челси».

Ромелу Лукаку Fifa.com

Следом за бельгийцем расположились Альваро Мората (трансфер из «Реала» 21 июля 2017 года за 66 миллионов евро) и Кепа Аррисабалага (трансфер их «Атлетика» 8 августа 2018 года за 80 миллионов евро). Также в топ худших трансферов в истории «Челси» вошли Тьемуэ Бакайоко, Дэниел Дрикуотер, Андрей Шевченко, Абдул Рахман Баба, Миши Батшуайи, Тимо Вернер и Фернандо Торрес.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

«Челси» выкупил Лукаку у миланского «Интера» 12 августа 2021 года за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость форварда сборной Бельгии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.