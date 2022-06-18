Новочеркасск, Ростовская область, , 20:54 — REGNUM Виталий Бобыльченко досрочно сложил полномочия атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Об этом стало известно 17 июня на совете атаманов в Новочеркасске (Ростовская область), в котором принял участие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

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Обратившись к собравшимся, казачий генерал подробно остановился на комплексном подходе к укреплению взаимодействия казачества и власти, грядущих преобразованиях кадровой политики войсковых казачьих обществ, их территориальной структуры, управления. Долуда обратил особое внимание на задачи, которые стоят перед старейшим войсковым казачьим обществом России.

«Всевеликое войско Донское было первым — и исторически, по времени своего образования, и по силе своего развития — всегда шло в авангарде казачьего движения России. Пришло время вернуть войско на передовые позиции, которые Всевеликое войско Донское занимало в системе российского казачества», – отметил казачий генерал.

Совет атаманов назначил временно исполняющим обязанности атамана Всевеликого войска Донского первого заместителя (товарища) войскового атамана Сергея Бодрякова. Он возьмёт на себя управление войском до проведения казачьего Круга, который состоится 3 сентября 2022 года в Новочеркасске. На должность атамана Всевеликого войска Донского предложена кандидатура Сергея Бодрякова, который занимает должность главы администрации Аксайского района.