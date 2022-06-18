Париж, 18 июня, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Как сообщает издание Le10Sport, «Пари Сен-Жермен» планирует помешать «Милану» подписать 24-летнего опорного полузащитника «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчеша.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Ранее сообщалось, что «россонери» практически договорились с французским клубом о трансфере футболиста.

В прошедшем сезоне Ренату Санчес принял участие в 25-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Санчес выступает за «Лилль» с 23 августа 2019 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.