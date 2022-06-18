Донецк, 18 июня, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:30 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Яковлевка.