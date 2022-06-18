Берлин, , 21:17 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству DPA 18 июня объяснил сокращение объёмов российского газа, поступающего по газопроводу «Северный поток» (Nord Stream), чисто техническими причинами.

Газопровод Harald Hoyer

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«Мы пока что видим сокращение поставок в Германию и другие западноевропейские страны, что обосновывается техническими моментами, — сказал Шольц. — Это может быть случайностью, но не обязательно. Мы будем пристально следить за ситуацией и с нашей стороны делать все, чтобы для таких сокращений не было технических причин».

Напомним, что 15 июня «Газпром» объявил о резком сокращении прокачки газа по «Северному потоку» из-за остановки газотурбинного двигателя Siemens.