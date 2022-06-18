Минск, 18 июня, 2022, 20:45 — ИА Регнум. На фоне санкций увеличиваются поставки продукции белорусского машиностроения на российский рынок. Об этом заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

Zavkomgroup.com Машиностроение

«Доля российского рынка для нас растёт, — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1». — Ранее мы находились в диапазоне 53-60% продаж, но постепенно переходим на уровень 65-70% — спрос России устойчивый».

При этом он уточнил, что поставки продолжаются и на европейский рынок.