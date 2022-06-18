Донецк, , 20:40 — REGNUM Населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:10 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: произведено шесть выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Буденовский район Донецка.