Ханты-Мансийск, 18 июня, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Югра заключила на ПМЭФ-2022 соглашений на общую сумму 40,6 млрд рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра

Один из документов был подписан с Дом. РФ. В соглашении о сотрудничестве закрепили планы по реализации на территории региона инфраструктурных проектов при помощи механизма облигаций Дом. РФ.

Также соглашение было заключено с организацией «Россия — страна возможностей». Документ нацелен на развитие социальных лифтов, поддержку инициатив и проектов для профессиональной и личностной самореализации молодёжи, выявление и поддержку талантов и т.д.