Луганск, 18 июня, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В районе Северодонецк наблюдается дымный «гриб» явно химического происхождения. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Очень похожий на цвет «гриба» от подрыва ёмкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», — написал он в своём телеграм-канале.

На опубликованном видео, снятом со стороны Попасной, виден оранжевый столб дыма.