18 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 22:05 — REGNUM Заявление бывшего американского сенатора-республиканца от Штата Колорадо Теда Харви о том, что нынешний президент США Джозеф Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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«Неужели американцы начинают прозревать?» — выражает надежду Нина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что американское общество и политическая элита слишком долго держали язык за зубами, словно не замечая, что в президентское кресло США сел сбрендивший старик.

«Прозрели! Как вообще можно было дедка с деменцией и непомерной жадностью ставить у власти? Заранее ведь было известно, что последствия для США будут катастрофическими», — пишет Надежда С.

Некоторые комментаторы отмечают, что народная поддержка Байден снизилась до 39%, но даже эта цифра слишком большая для такого политика, как нынешний президент США.

«39% народной поддержки — это всё равно слишком много для такого кретина!» — считает Ангелина Х.

«Американцы стали заложниками старика с деменцией, поставленного американскими же олигархами. Капитализм завёл США в тупик. И на этот раз, судя по всему, в окончательный», — поделился своим мнением Антон В.

Джо Байден Gage Skidmore

Часть людей полагает, что Байден не обращает внимание на народную поддержку, потому что к власти его привела американская верхушка, а не волеизъявления граждан.

«И несмотря ни на что, всё равно он на посту президента США, так как в Америке деньги решают всё, а не народ! И никто не хочет повторения истории с Капитолием», — указывает Марина Я.

«Никакой демократии в США давным-давно уже нет. Одного президента, пошедшего против тамошней элиты, застрелили, другому устроили провокацию у Капитолия. Америка уже изрядное количество времени назад превратилась в своеобразную Среднюю Азию, президенты в которой являются даже не монархами, а просто представителями того или иного клана. Правда такая система выстроена сейчас везде, даже отчасти в России, но тут самое главное то, что Америка меньше всех имеет отношение к демократии. Явным оказательством этого является президент Байден, взошедший на престол благодаря всем уже известным махинациям с голосами», — написал Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Байден стал самым слабым американским президентом за всю новейшую историю, но это стало настоящим подарком для всего остального мира.

«А мне Байден стал уже практически родным человеком. Если бы не он, то Россия не встала бы так крепко на ноги», — отмечает Kuse K.

«И всё-таки надо сказать Америке спасибо за такого слабого президента. Благодаря этому мир может избавиться от гегемона и вернуть многополярный мир, живущий в равновесии», — пишет Александр Т.

Напомним, 18 октября бывший американский сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви написал в своей статье для The Washington Times о том, что нынешний президент США Джозеф Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке». Отметим, что согласно опросу общественного мнения, проведённому Reuters/Ipsos, рейтинг общественного доверия Байдена среди американцев опустился до 39%.