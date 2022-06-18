Торонто, Канада, 18 июня 2022, 20:27 — REGNUM В канадском городе Торонто в ночное время произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на данные полиции.
По последним данным, выстрелы прозвучали 18 июня в районе Этобико, расположенном в западной части города. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями.
В полиции сообщили, что он скончался на месте. Второй пострадавший с огнестрельными ранениями попал в больницу, состояние его является тяжёлым.
Следствие по делу ведёт отдел расследованию убийств. На данный момент информации о подозреваемых не имеется.