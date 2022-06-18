Торонто, Канада, 18 июня, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В канадском городе Торонто в ночное время произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на данные полиции.

Цитата из кф Путь Карлито. Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

По последним данным, выстрелы прозвучали 18 июня в районе Этобико, расположенном в западной части города. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями.

В полиции сообщили, что он скончался на месте. Второй пострадавший с огнестрельными ранениями попал в больницу, состояние его является тяжёлым.

Следствие по делу ведёт отдел расследованию убийств. На данный момент информации о подозреваемых не имеется.