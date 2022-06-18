Калининград, , 20:23 — REGNUM Действия о прекращении транзита ряда товаров следующих в Калининградскую область через территорию Литвы незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия. Об этом в своём телеграм-канале заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы.

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«Это грубейшее нарушение всех их обязательств, причём принятое без предупреждения, — сказал Алиханов. — По международным нормам европейские железные дороги, власти литовские должны были уведомить как минимум за пять дней нас о прекращении этого транзита, а они сделали это меньше чем за сутки».

По его словам, жителям Калининградской области не стоит впадать в панику из-за этого. Он подчеркнул, что в регионе заранее готовились к такой ситуации.

Напомним, что под запрет попали до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между регионами России и Калининградской областью.