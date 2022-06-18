Оренбургский район, Оренбургская область, , 20:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин открыл новую инфекционную больницу, созданную в Оренбургском районе Оренбургской области. Сделал он это 18 июня по видеоконференцсвязи.

Врач Martin Vorel

Объект сможет принимать одновременно до 400 пациентов. А в год здесь смогут пролечивать более 10 тыс. человек.

Решение о её строительстве было принято в 2021 году. Действующая больница функционирует с 1934 года и уже не отвечает современным требованиям к инфекционным стационарам.