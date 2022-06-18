Донецк, 18 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Буденовский район Донецка в Донецкой Народной Республики (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Буденовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Горловку.