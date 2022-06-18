Донецк, , 20:06 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республики (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка.