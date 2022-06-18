Санкт-Петербург, , 20:02 — REGNUM Выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме — это выступление сильного лидера, который транслирует всему миру спокойствие и уверенность. Так оценил речь президента РФ на форуме депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Евгений Ревенко ER. RU

Он также назвал речь президента «манифестом и призывом решительно двигаться вперед».

Читайте ранее: Эксперт: речь Владимира Путина на ПМЭФ- 2022 будет цитировать весь мир

За Владимиром Путиным «все мы, весь российский народ», — подчеркнул Евгений Ревенко.

По мнению парламентария, Россия преодолеет экономические трудности, а также достигнет всех поставленных задач на Украине.