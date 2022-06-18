Рим, 18 июня, 2022, 19:57 — ИА Регнум. 20-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» и олимпийской сборной Бразилии U23 Рейньер Карвальо может провести следующий сезон в римской «Роме» на правах аренды. Об этом 18 июня сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Мадридский «Реал»

В прошедшем сезоне Рейньер Карвальо, выступая за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 403 минуты.

«Реал» выкупил Рейньера Карвальо у «Фламенго» 20 января 2020 года за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 20-летнего бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.