Мадрид, , 20:01 — REGNUM В испанской провинции Самора бушуют сильнейшие лесные пожары. Об этом сообщает 18 июня El Mundo.

Лесной пожар 10.mchs.gov.ru

По последним данным, в охотничьем заповеднике Каса-де-ла-Сьерра-де-ла-Кулебра горит почти 20 000 гектаров леса. Огонь приблизился к железной дороге настолько близко, что власти были вынуждены прервать движение поездов между Мадридом и Галисией.

Всю минувшую ночь (с 17 на 18 июня) службы по ликвидации пожаров пытались справиться с пламенем, которое затронуло и продолжает охватывать многочисленные населённые пункты. В настоящее время уже эвакуировали 1700 жителей из 13 муниципалитетов.

К тушению пожара в регионе привлечены 200 человек, 75 единиц техники и два вертолёта. Порядок на дорогах обеспечивают 120 гражданских гвардейцев.