Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Об официальном запуске кампании по переизбранию на пост президента США Джо Байден может объявить весной 2023 года. Об этом со ссылкой на статью в газете The Washington Post передаёт ТАСС.

Джо Байден stingrayschuller

Отмечается, что 44-й президент США Барак Обама примерно в те же сроки объявил о начале борьбы за переизбрание.

В то же время советники Джо Байдена опасаются по поводу его готовности к новой избирательной кампании. Несколько демократов «лавируют на случай, если Байден передумает». При этом если он будет переизбран, то к концу второго срока ему исполнится 86 лет.