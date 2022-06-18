Мадрид, 18 июня, 2022, 19:50 — ИА Регнум. 34-летний экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Марсело может продолжить карьеру в Италии. На футболиста, как сообщает журналист Экрем Конур, претендует «Милан».

(сс) copa2014.gov.br Марсело

В прошедшем сезоне, выступая за «Реал», Марсело принял участие в восемнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну красную карточки.

За «Реал» Марсело выступал с 1 января 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента, так последнее соглашение бразильца с мадридским клубом истекло.