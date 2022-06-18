Париж, 18 июня, 2022, 19:44 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» близок к согласованию трансфера 23-летнего нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуки Скамакки. Об этом 18 июня сообщило издание RMC Sport.

Psg.fr ПСЖ

По информации источника, нападающий уже согласовал с парижским клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27. Зарплата Скамакки составит 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Скамакка принял участие в 36-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами, из которых один — с пенальти. Также итальянец получил семь желтых карточек.

Скамакка выступает за «Сассуоло» с 31 января 2017 года после перехода из ПСВ за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.