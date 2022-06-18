Чебаркуль, Челябинская область, , 19:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Мисяш Чебаркульского района Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Более десяти лет назад здесь закрыли аварийный ФАП. После этого 868 жителей, в том числе и дети, обращались за медпомощью в Чебаркуль. Теперь граждане смогут снова получать её в шаговой доступности.

ФАП оснащён новым профессиональным оборудованием. Также ранее в рамках модернизации первичного звена здравоохранения медики получили новый автомобиль для неотложной помощи.

«Всего доброго Вам, удачи!» — сказал Владимир Путин медикам.