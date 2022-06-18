Нью-Дели, , 19:52 — REGNUM Невзирая на антироссийские санкции Индия значительна увеличила объёмы импорта угля и нефти из России. Об этом 18 июня сообщает Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Власти России, столкнувшись с жёсткими санкциями Запада из-за спецоперации на Украине, в апреле предостерегли Европейский союз от широких санкций в отношении угля, отметив, что они приведут к обратным результатам, поскольку топливо будет перенаправлено на другие рынки.

Журналисты отмечают, что Индия воздерживается от «осуждения» России, с которой у нее давние политические связи и связи в сфере безопасности. Индийская сторона также защищает свои закупки российских товаров как часть усилий по диверсификации поставок и утверждает, что внезапная их остановка поднимет мировые цены и нанесет ущерб потребителям.

Официальные лица США заявили властям Индии, что запрета на импорт энергоносителей из России нет, но они не хотят видеть значительного их увеличения.Тем не менее, отмечают журналисты, поскольку европейские импортёры избегают торговли с Москвой, индийские покупатели скупают огромные объёмы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.

Так, закупки угля и сопутствующих товаров выросли за последние 20 дней более чем в шесть раз по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили $331,17 млн, сообщают журналисты.

Точно также, отмечают авторы статьи, индийские нефтепереработчики скупали дешевую российскую нефть, от которой отказались западные страны. Стоимость торговли нефтью Индии с Россией за 20 дней выросла более чем в 31 раз до $ 2,22 млрд.