Верхняя Пышма, Свердловская область, 18 июня, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2022 год планируется создать 23 фельдшерско-акушерских пункта. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину губернатор Евгений Куйвашев.

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«Если в прошлом году у нас в области возвели одиннадцать таких ФАПов, в этом году мы возведём ещё 23», — сказал чиновник.

Эти слова прозвучали во время церемонии открытия пункта в посёлке Половинном под Верхней Пышмой. Президент принял в ней участие по видеосвязи.

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