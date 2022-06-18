Берлин, , 19:30 — REGNUM Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня в интервью RedaktionsNetwerk Deutschland заявила, что Россия не использовала газ и газопровод «Северный поток-2» (СП-2) в качестве оружия против Европы.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Меркель заявила, что строительство газопровода должно было способствовать налаживанию через торговлю связей со второй ядерной державой мира. Меркель обратила внимание на существовавшие тогда опасения, что после постройки газопровода Россия откажется осуществлять транзит газа через территорию Украины, но Западу удалось добиться его сохранения.

Меркель подчеркнула, что Россия не воспользовалась газом в качестве оружия, так как на начало специальной военной операции на Украине газопровод ещё не был запущен.

Меркель сказала о выгоде для Германии покупать газ именно у России, а не СПГ у США и государств Ближнего Востока. По её словам, власти были готовы построить терминалы для сжиженного газа, однако такой проект был коммерчески совершенно не выгоден из-за слишком высоких цен на СПГ.