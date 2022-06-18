Донецк, 18 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республики (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 17:20 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 17:40 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Ворошиловский район Донецка.