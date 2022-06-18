Москва, 18 июня 2022, 19:19 — REGNUM Министерство здравоохранения России подготовит предложения по усовершенствованию оплаты труда медиков. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать, как усовершенствовать оплату труда медиков.
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Мурашко уточнил, что вопрос будут обсуждать с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом, передаёт «Российская газета».