Москва, 18 июня, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России подготовит предложения по усовершенствованию оплаты труда медиков. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать, как усовершенствовать оплату труда медиков.

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Мурашко уточнил, что вопрос будут обсуждать с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом, передаёт «Российская газета».