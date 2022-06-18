Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM В субботу, 18 июня, Международный молодёжный экономический форум в Санкт-Петербурге собрал более 1 тыс. молодых предпринимателей, специалистов, студентов, лидеров и представителей общественных организаций от 18 до 35 лет из разных регионов России.

ПМЭФ Дарья Драй, ИА REGNUM

Форум начался с форсайт-сессии на стенде Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), на которой молодые разработчики и социологи презентовали свои научные, технические и социальные проекты. Одной из главных тем обсуждения стал искусственный интеллект и возможность полного замещения производственных профессий. Отдельное внимание выступающие уделили экологической повестке. По мнению автора презентации Данилы Медведева, жители планеты должны стремиться к замкнутому циклу использования ресурсов. Это позволит сократить количество вредных выбросов и мусора.

Обсуждение экологических проектов стало и темой пленарной сессии «Экопоколение: поддержка молодёжных экологических инициатив», где эксперты и участники дискуссии рассмотрели актуальные вопросы экологического активизма, который стремительно набирает популярность среди молодёжи. За последние несколько лет наметились яркие тенденции, демонстрирующие активизацию экологического движения и развития экологического волонтёрства. По словам советника руководителя Росмолодёжи, члена экспертного совета при Комиссии по экологии и природным ресурсам ГД ФС РФ Антона Тицкого, форумная линейка Росмолодёжи постепенно станет «зелёной».

«Форумы смогут не только давать практические знания по направлениям, но и воспитывать и прививать экологическую культуру. Просвещение в этой отрасли одно из самых важных направлений, потому что без грамотного потребления мы сможем в будущем получить тот результат, который хотим», — добавил он.

В этом году пул проектов и идей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» был направлен на изучение народов России, улучшение качества жизни и решение вопросов социально-экономического развития страны, международное, гуманитарное, социально-экономическое сотрудничество и экологию. На молодёжном дне ПМЭФ состоялась торжественная церемония награждения лидеров конкурса. Победители пообещали не останавливаться на достигнутом и развивать свои проекты на территории страны.

Одной из ключевых тем ММЭФ стало молодёжное предпринимательство и молодёжные сообщества. На дискуссии «Финансовая и правовая грамотность молодых предпринимателей: как обезопасить себя на старте?» эксперты отметили, что за последние несколько лет запрос на изучение финансовой грамотности в школе возрос в разы. У молодых людей много идей, однако нехватка знаний на стадии «упаковки» может остановить процесс запуска. Специально для гостей форума на стенде Росмолодёжи состоялся правовой предпринимательский диктант. Участники смогли оценить уровень своих знаний, а также получить рекомендации по итогам прохождения тестирования. Кроме того, на площадке агентства в формате вопрос-ответ для молодых предпринимателей была организована встреча с главой комитета Госдумы по МСП с Александром Дёминым. Он рассказал о мерах поддержки, которые доступны для начинающих и молодых предпринимателей.

Отдельным блоком молодёжного дня стало обсуждение профессий будущего. Эксперты сессии отметили, что несмотря на повсеместную цифровизацию, инженерные специальности и IT-профессии будут только развиваться. Социальная сфера, по мнению участников дискуссии, будет эволюционировать за счёт внедрения новых технологий.

Одной из интересных сессий молодёжного дня стала «Научно-популярный туризм: импульс для решения актуальных задач общества и науки». Участники дискуссии рассмотрели, какие инструменты необходимо подключать для вовлечения молодёжи в науку. Кроме того, обсудили и выстраивание диалога между наукой, бизнесом, государством и обществом в области научно-популярного туризма, процесс создания маршрутов, интерактивных карт, путеводителей, а также вероятность выделения специальных направлений научного туризма.

Фокус внимания этого года — на молодёжную журналистику в России, а именно о том, как новое поколение смотрит на мир и формирует информационное поле. Эксперты отметили, что новое общество испытывает постоянную потребность в актуальных данных: новости, материалы, ленты социальных сетей. В таком мире наиболее важными качествами становятся способность быстро принимать решения и незамедлительно реагировать на меняющуюся повестку. Появляется гражданская журналистика. Но по мнению декана факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елены Вартановой, образование обязательно должно быть. Так как основа профессии — это не только коммуникативность, аналитика и экспертность, это ещё и грамотность. Модератором дискуссии выступил советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Антон Пашков.

Грамотным важно быть в любой сфере, именно поэтому набирает популярность менторство и наставничество. На сессии «Система наставничества в предпринимательстве. Школа — вуз — стартап» участники рассмотрели возможность организации структурированной системы поддержки молодых бизнесов. По словам руководителя трека Росмолодёжь. Бизнес Алексея Рвачёва: «Предприниматель тот человек, который находится в постоянном поиске новых возможностей. А наставник — это действительно возможность сделать некий скачок. Рывок развития, однако никакое наставничество невозможно без внутреннего запроса того человека, который этого наставника ищет».

В ходе программы Росмолодёжи уже прошло более 10 мероприятий: панельные дискуссии, лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы и экспертов из иностранных государств. Также сегодня на стенде агентства состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральным агентством по делам молодёжи и брендинговым агентством Depot. Соглашение направлено на комплексное сотрудничество в целях содействия социальному, культурному, образовательному, нравственному и физическому развитию молодёжи.

Соорганизаторами молодёжного дня выступают Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).