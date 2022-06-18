Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась дискуссия «Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии». Ведущие эксперты отрасли обсудили, какие вызовы и перспективы российского игрового рынка и киберспорта, в каких формах государство может помочь геймдеву в России и какое регулирование и какие льготы необходимы индустрии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Киберигры

Эксперты сошлись во мнении, что российский рынок гейминга обладает значительной емкостью: игровая индустрия в нашей стране востребована. По разным оценкам, оборот рынка составляет около 170-180 млрд рублей, это 15 рынок в мире.

«Порядка 50 миллионов, ну разные есть данные, кто-то говорит 60, кто-то по социологии мерил 35, поэтому я так всегда осторожно говорю 50 миллионов уверенно, людей, которые играет в игры так или иначе. На самом деле мне кажется, что больше, если взять мобайл и все то, где люди, не отдавая себе отчета, передвигают какие-то крестики-нолики, то все 100 будет так или иначе. 3 часа в день для многих тоже цифра уже звучала, она есть. По объему, на самом деле, аудитории, по времени, проведенному внутри игровой среды, индустрия превосходит многие другие, конкурирует в России с телевидением активно, причем далеко не для всех слоев населения, при этом эта аудитория сильно моложе. Хотя и бытует миф, что играют вроде как только подростки, мы знаем, что портрет среднестатистического геймера — это человек в районе 30, а то и старше», — рассказал Алексей Гореславский , генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

«Еще один показатель востребованности гейминга — тот факт, что в Steam русский язык находится на третьем месте после английского и китайского, с огромным количеством людей, которые играют, подписываются, там 11% на Steam — это русский язык», — добавил Алексей Гореславский.

Однако несмотря на это сейчас с изменением геополитической ситуации Steam быстро «охладел» к своим российским пользователям: убрал возможность покупать российским пользователям игры ушедших из страны издателей. Теперь практически страницы всех игр, которые были доступны для покупки, не открываются с территории РФ.

В связи с этим встает вопрос о том, где размещаться издателям и играть пользователям. В России эту проблему уже решили: в конце апреля холдинг VK объявил о запуске комплексной игровой площадки VK Play.

По словам ее руководителей, помимо игр, на площадке будет и контент, и стримы, и возможность читать новости, будут проводиться киберспортивные турниры.

«В любом случае рынок изменился, но интерес игрока к самим играм он никуда не исчез, а тем более в постпандемийную эпоху времени достаточно много высвободилось, и люди уже привыкли играть в хорошие игры и получать их. Что изменилось? На самом деле, изменился доступ к играм, изменились каналы дистрибьюции, изменились форматы и они очень динамично идут по потреблению контента. Мы для себя приняли решение, что как раз оптимальным для нашего любимого игрока — сделать пространство, в котором все максимально будет на одной площадке: возможность покупки игры, возможность покупки контента, возможность получать прекрасные стримы, возможность читать новостные медиа, все вокруг игр, вокруг любимых издателей, вокруг событий. И соответственно на этой же площадке происходят киберспортивные турниры, и все это называется у нас VK Play», — отметил Артем Черменин , директор по стратегическому развитию игровой площадки VK Play.

Помимо развития собственной игровой площадки перед игровой индустрией встает и вопрос тематики разработок: прозвучало мнение, что сейчас важно создавать социально-значимый, образовательный контент. В том, что подобные проекты необходимы, уверено и государство, которое готово поддерживать разработчиков в данном направлении. Один из примеров — видеоигра «Смута» новосибирской студии Cyberia Limited, которой АНО «Институт развития интернета» выделила грант. Компьютерная игра будет посвящена периоду Смутного времени в России, выйдет в жанре Action-RPG, в качестве основы для сюжета взяли исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который был впервые опубликован в 1829 году.

Алексей Копцев, генеральный директор, ООО «Cyberia Limited», рассказал, что над игрой «Смута», команда работает уже более 2 лет.

«Где-то через месяц мы уже сможем показать тизер, в котором можно будет ярко оценить качество моделей, анимации. Ребята у нас — наши аниматоры, моушн-капчеры — работали на и на «Союзмультфильм», и на Atomic Heart, делали для них сложные анимационные работы. И в общем, думаю, что качество всех порадует», — рассказал Алексей Копцев. В конце 2022 года выйдет «вертикальный срез» — одна из больших областей игры, где представлена графика в финальном качестве, интерфейс и игровая механика. Полноценный выпуск игры планируется в конце 2023 года, кроме того, игроков ждут 2 сюжетных дополнения в 2024-м.

О важности господдержки геймдев-проектов рассказал Виталий Терлюк, Генеральный директор, ООО Сиридар: «Изначально, когда я создавал свою компанию, у меня было такое свое, скажем так, уникальное видение, хотелось как-то выделиться на огромном рынке, международном рынке разработки игр, и в своей команде мы поставили цель выйти на разработку философских, образовательных, исторических игр. И так получилось, что такой запрос или такая потребность возникла и у нашего государства. И мы очень благодарны, что государство и собственно «Институт развития интернета» помогают молодым компаниям в развитии таких игр. Тем более, что сейчас в текущей ситуации политически-экономической становится достаточно рискованно делать такие культурные проекты, особенно посвященные нашей культуре. Но вы верим, что такие проекты будут востребованы». Также разработчик анонсировал, что игра «Тартария», основанная на славянской культуре и мифологии, выйдет в 2024 году.

Еще один важный вызов, который стоит сейчас перед отраслью, — это подготовка и развитие кадров.

«Любая индустрия это в первую очередь люди. Мы понимаем, что наши специалисты высококвалифицированные и востребованы по всему миру. Мы сейчас видим турбулентность на рынке, все видят контекст. Наша индустрия, она экспортно ориентирована и достаточно конкурентна, много профессий, креативных экономик, которые затрагивают геймдев, она многогранна. Мы со своей стороны, как коммерческая компания ее ведем, но мы четко видим, что нужна поддержка и со стороны других институтов, в том числе и государственных: начиная от выстраивания траектории развития профессиональной, так и, соответственно, создание и обмен опытом», — подчеркнул Артем Черменин.

При этом, по мнению экспертов, для подготовки кадров нужна консолидация усилий государства и индустрии.

«Мы же все понимаем прекрасно, что все так быстро развивается, что любые программы Министерства образования всегда будут отставать по подготовке специалистов. Поэтому спасение утопающих, как известно — дело рук самих утопающих. Компании берут инициативу на себя и будут этим заниматься, очевидно, в первую очередь. Задача институтов развития государственных — найти возможность помочь в этом процессе, главное, — вовремя отследить и вовремя заложить эту работу так, чтобы к 2024, 2023 или другим годам у нас что-то совместно получилось», — отметил Алексей Гореславский.

О том, что инвестиции компаний в подготовку кадров эффективны, рассказал Сергей Демчев, генеральный директор, Magic Factory Animation: «Мы планируем проводить игры АА/ААА класса. Конечно, это довольно тяжело с точки зрения бюджета, но, я думаю, мы победим. Для нас, на самом деле, гораздо большей проблемой сейчас проблемой являются люди и специалисты. Мы уделяем большое внимание образовательной части, у нас есть своя школа есть Game For Art, где мы обучаем персонал, и вот уже ей 3 года, и мы уже активно, порядка 50 человек уже трудоустроили у себя здесь».

«Мы делаем ставку в основном на молодых специалистов. У меня средний возраст сотрудников — 23-24 года, сейчас работает около 30 человек. Также курирую направление компьютерной графики в ВШЭ, там порядка 300-400 студентов. Мы активно привлекаем сотрудников к тому, чтобы они преподавали, студентов берем на практику, у нас такая коллаборация со студентами, это очень здорово, это очень помогает. Могу сказать, что студенты очень крутые, талантливые, и в плане кадров у нас очень больше будущее, надеюсь», — поделился своим опытом Егор Томский , генеральный директор, WATT STUDIO.

Важной темой обсуждения на сессии стал киберспорт и то, как на индустрию повлияла текущая ситуация. По словам экспертов, эта отрасль в России сейчас крайне популярна, российские команды сильны, а издатели заинтересованы в их развитии.

«В международной федерации сейчас 120 стран и при этом все попытки нас как-то из этой федерации выгнать на фоне общемировых, скажем так, ситуаций, не увенчались успехом. Мы по-прежнему являемся частью этой структуры, более того, входим в правление и оказываем определенное влияние на формирование правил нашего вида спорта на международной арене. В России наши соревнования собирают стадионы», — рассказал Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России.