Самара, 18 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» возобновит производство по ряду моделей. Работа в этом направлении уже ведётся, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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Он подчеркнул, что ясность появится уже к концу следующей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов сказал, что в ближайшие месяцы АвтоВАЗ планирует возобновить производство моделей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel.

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