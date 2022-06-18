Грозный, , 18:56 — REGNUM Посёлок Метёлкино, который примыкает к Северодонецку, заняли подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом НМ ЛНР освободили населённый пункт Метёлкино», — сообщил он.

По его словам, украинская сторона за последнюю неделю потеряла убитыми и раненными в боях за этот населённый пункт от 600 до 700 бойцов.

Кадыров добавил, что в настоящее время специалисты зачищают от мин и растяжек данный населенный пункт.