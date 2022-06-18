Самара, 18 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. 24-летний российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Сарвели может заменить колумбийского форварда Матео Кассьерру в «Сочи». Об этом 18 июня сообщило издание «Чемпионат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Ранее сообщалось, что Матео Кассьерра, ставший лучшим бомбардиром «Сочи» в прошедшем сезоне, может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Владислав Сарвели принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Крылья Советов» Сарвели выступает с 1 августа 2020 года после перехода из «Чертаново» за 800 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость самарского клуба, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.