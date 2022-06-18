Октябрьский район, Оренбургская область, , 18:53 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбурогской области задержали группу браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кабан

Сообщение о преступлении поступило в полицию от охотоведа Октябрьского района. Полицейские установили, что один из граждан, находясь в движущимся автомобиле марки «ВАЗ» 14-й модели, не имея разрешения на охоту, застрелил трёх самок кабана.

Размер ущерба государству составил не меньше 90 тыс. рублей. Были задержаны три человека. Проводится проверка, а по её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.