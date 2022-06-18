Белград, , 19:04 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 18 июня заявил, что Россия имела полное право на признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Александр Вулин Mod.gov.rs

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«Россия не меняет своей позиции и не признаёт так называемое Косово, и даже если её признает весь мир, Сербия не признает так называемое Косово, и это важнее всего», — отметил Вулин, заявление которого обнародовано на сайте ведомства.

Сербский министр считает, что международное право было «убито» агрессией НАТО против Югославии в 1999 году, что было палкой о двух концах, и ничто не возродит его на Украине. По его словам, с независимостью Косово был создан прецедент, когда Международный суд ООН под давлением западных стран вынес решение что провозглашение независимости соответствовало уставу ООН. Поэтому и Россия имеет полное право признать республики Донбасса в соответствии с уставом ООН, сказал он.

«Россия ссылается на пример Запада, и у тех, кто дал ей этот пример, вряд ли есть моральный аргумент, чтобы осудить её за то, что они поставили в качестве принципа. Если бы те, кто признал так называемое Косово, осознали ошибку и отозвали свое признание, у них, может быть, был бы моральный аргумент осудить Россию. Но вместо этого они просят Сербию признать Косово, чтобы Сербия этим признанием искупила их грехи», — сказал Вулин.

Напомним, что Владимир Путин, выступая 17 июня Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что решение Международного суда ООН по Косово создало юридический прецедент для признания Россией независимости республик Донбасса.