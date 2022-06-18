Москва, , 18:45 — REGNUM Московский «Спартак» может продать 25-летнего бельгийского защитника Максимилиано Кофрие в грядущее летнее трансферное окно, которое в России открывается 20 июня. Об этом 18 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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В прошедшем сезоне Максимилиано Кофрие принял участие в 25-ти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых и три красные карточки.

Кофрие выступает за «Спартак» с 29 августа 2021 года после перехода из бельгийского «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.