Сорочинск, Оренбургская область, 18 июня, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Жительница Сорочинска Оренбургской области отдала мошенникам 262 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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51-летняя гражданка пояснила полицейским, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с её счёта. И для предотвращения несанкционированного списания он предложил даме обналичить деньги и перевести их на якобы безопасный счет.

Женщина послушала неизвестного, обналичила деньги и перевела их на киви-кошелёк. Затем звонивший перестал выходить на связь, и только тогда до гражданки дошло, что её обманули.