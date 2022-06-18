Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM Группа европейских государств и США подтолкнула Литву заблокировать транзит в Калининградскую область товаров, подпадающих под западные санкции. В ответ Россия должна прекратить любые торговые отношения с Литвой и принять другие меры. Такое мнение 18 июня корреспонденту ИА REGNUM высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, с 18 июня Литва начала блокировать железнодорожный транзит «санкционных» товаров, следующих из других регионов России в Калининградскую область, а также из Калининградской области. Как уверен Межевич, о введении такой меры Литве «нашептали» в Брюсселе, Берлине, Париже, Лондоне и, конечно же, в Вашингтоне.

«Все разговоры про то, что нельзя ввозить санкционные товары — это бред, поскольку речь идёт о перевозке с территории России на территорию России. То есть, товары идут транзитом. И все документы с Европейским союзом подписаны именно на транзит. И только некоторые виды военных грузов Литва имеет право запрещать к перевозке — всё», — подчеркнул эксперт.

Межевич добавил, что Литва — это фашистское государство и «государство-смертник». Страна ссорится сразу с несколькими центрами силы: Москвой, Минском и Пекином.

«Воевать с Литвой нельзя, торговать с Литвой нельзя. Всё, что связано с Литовской Республикой — от могил литовских в Сибири до литовской собственности — должно быть немедленно взято на особый контроль, а любая торговля с Литвой должна измеряться исключительно в категориях «измена Родине», — считает профессор.

Принимая во внимание, что Калининградская область оказалась в блокаде со стороны Литвы, регион сможет прибегнуть к альтернативному варианту доставки и отправки грузов — через Балтийское море.

«Есть паромное сообщение через Балтику. И Калининградская область будет снабжаться так же, как снабжалась в сложные годы Восточная Пруссия из основной части Германии — по морю», — отметил Николай Межевич.

Причём действия в этом направлении ранее были предприняты, паромы построены и продолжают строиться. Система автономного газоснабжения, в основном, подготовлена. «С энергетикой тоже всё в порядке», — считает президент Ассоциации прибалтийских исследований. К тому же производство в сфере продовольствия развивается внутри региона.

«Как обычно, можно было сделать больше и можно было сделать лучше, но это у нас в России всегда так», — констатирует эксперт.

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Комментируя слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что Россия в ответ может отозвать признание государственных границ Литвы, Межевич заявил, что это «разумный ход».

«Воевать — нельзя. Всё остальное — можно. Всё, кроме войны», — заключил профессор.

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