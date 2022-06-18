Судак, Крым, , 18:39 — REGNUM Первый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» в новом сезоне завершился ярким фолк-шоу «Кириллица» — итоговым проектом пяти арт-школ: народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна. 430 творцов из 73 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик приехали на заезд, посвященный Году культурного наследия народов России. Они написали иконы, создали сайт — цифровой двойник заезда, придумали «Новые сказки народов России», разработали серию афиш и иллюстраций к ним, собрали и оцифровали объекты нематериального культурного наследия Крыма и реализовали другие креативные идеи.

Таврида Иван Шилов, ИА REGNUM

В течение недели участники работали над созданием театрализованной постановки «Кириллица» — спектакля, который рассказал историю нашей страны и показал богатство и разнообразие культуры ее народов. В основу сюжета легли «Новые сказки народов России», написанные участниками арт-школы русского языка и современной литературы. Повествование началось с нахождения главными героями — братом и сестрой — дневника путешественника, где были описаны истории о жизни людей в южной, западной, северной и центральной России. Постановка станет часть программы фестиваля «Таврида. АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа.

На представлении «Кириллица» выступили и молодые творцы из Донбасса — участники арт-школы народного искусства: артисты ансамбля танца «Рондо» (г. Луганск), ансамбля песни и танца «Раздолье» Луганской академической филармонии и Молодежного оркестра народных инструментов Донецкой филармонии. Всего в образовательном заезде приняли участие 29 молодых творцов из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Участники арт-школы шрифтового дизайна разработали часть визуального оформления постановки «Кириллица», который будет доработан к фестивалю. Также они создали две моушн-анимации для шоу и нарисовали афиши и иллюстрации к новым сказкам народов России. Партнер арт-школы — журнал «Юность» — выбрал иллюстратора Полина Кареву из Владивостока для создания обложки ноябрьского выпуска.

На лекциях и мастер-классах иллюстраторы и дизайнеры узнали историю зарождения кириллицы, принципы плетения старославянской вязи, основы каллиграфии. Площадку арт-кластера посетил дизайнер Артемий Лебедев. На своей лекции «Дизайн будущего» он рассказал о том, какое преимущество есть у российских специалистов перед профессионалами других стран: «Мультикультурализм — одно из ключевых наших отличий и преимуществ перед другими странами. Мы впитываем абсолютно всё: можем исследовать жизнь африканских племен с таким же интересом, как фольклор вологодской деревни — и в этом всегда была отличительная черта нашего сознания. Молодому специалисту нужно доказать, что его решение работает, и тогда даже самая крупная компания согласится его взять».

Впервые на «Тавриде» прошла арт-школа иконописи. Участники постарались осмыслить творчество предков, которое является национальным достоянием России. «Организовывать работу арт-школы нового направления всегда очень ответственно, тем более такого сложного, как иконопись, — рассказывает продюсер арт-кластера Мария-Николь Селиванова, — Под чутким руководством наших экспертов участники написали 22 иконы. На «Тавриде» появилась Икона святителя Луки, покровителя Крымского. Участники начали работу над Иконой Цесаревича Алексея. Это долгий и кропотливый процесс, который невозможно провести за одну неделю, поэтому написание иконы продолжится после заезда, а затем она будет передана Союзу молодых казаков. Для знакомства участников с современными направлениями в иконописи, мы привезли на площадку часть экспозиции проекта «После Иконы», который недавно проходил в Зарядье».

Участники арт-школы цифровизации и IT создали сайт — цифровой двойник заезда «Кириллица» с результатами работы его участников. Сейчас на ресурсе уже можно найти NFT-токен — фотографию-мозайку, которая объединяет сотни снимков со всех арт-школ. Скоро на сайте появятся пять выпусков подкаста с записанными «Новыми сказками народов России» и созданный в формате AR арт-объект «Тавриды» — бесконечный хоровод из букв и анимации в тематике заезда.

«Я разрабатывал дизайн страниц сайта, — говорит программист и бэкенд-разработчик Илья Катков из Белгородской области, — Мне понравилось, потому что для меня это смежное направление и классная возможность попробовать новое. Еще я отвечал за создание специальной вкладки на сайте, при переходе на которую пользователь видит фотографию двух девушек в национальных костюмах, а она, в свою очередь, состоит из 5000 маленьких фотографий участников и мероприятий «Кириллицы» — что-то вроде мозаики, на которой каждый может найти себя. Сайт получился безумно крутой и красивый! В размеренном темпе такой проект делается за месяц, а мы его смогли создать за пять дней».

Молодые авторы арт-школы русского языка и современной литературы написали 59 сказок, лучшие из них войдут в книгу «Новые сказки народов России». Сказки уже стали основой сценария постановки «Кириллица». В рамках издательской программы арт-кластера «Таврида» будет создана иллюстрированная AR-книга, представленная как в классическом, так и в аудиоформате. «Народные мотивы никогда не утратят свою актуальность в творчестве. Сказки — это то, что зашито в наш культурный код, что дорого нам с детства, а их сочинение — отличный способ выйти в большую литературу», — комментирует эксперт арт-школы Татьяна Соловьева, продюсер издательства «Альпина. Проза» и первый заместитель главного редактора журнала «Юность».

Участники арт-школы также провели поэтические вечера, литературные квизы, устроили ночь сказок под аккомпанемент гуслей и балалаек. В финале заезда молодые поэты и писатели подарили арт-кластеру девять книг собственного авторства.

Артисты сводного ансамбля народных инструментов, вокальных и хореографических коллективов — участники арт-школы народного искусства — показали всё разнообразие культуры народов России в шоу «Кириллица». Музыканты-народники записали пять треков в студии звукозаписи арт-кластера, которые скоро выйдут на стриминговых сервисах. На площадке арт-кластера для всех участников заезда работали мануфактуры «Сделано на Тавриде».

«Мануфактура по кастомизации одежды в промысловых техниках народов России оказалась самой популярной, рассказывает амбассадор арт-кластера и мастер по народным промыслам Вячеслав Червяков из Липецкой области, — Мы решили создать авторскую набойку по ткани с символикой арт-кластера и его замечательным слоганом «Мир, любовь, искусство». Когда у нас закончились заготовленные шоперы, участники приносили свои футболки, панамы, даже чехлы для музыкальных инструментов. Меня очень радует, что сейчас популяризируется народное творчество и «Таврида» поддерживает это направление. Народные промыслы необходимо сохранять в современной жизни: если мы не будем помнить своего прошлого, у нас, к сожалению, не будет и будущего. Наша культура уникальна, и это, своего рода, самоидентификация человека. Если мы не сохраним то, что создали наши предки, это будет утрачено, и мы просто забудем свою историю».

10 балалаек и 8 гуслей, собранных и расписанных руками участников и экспертов арт-школы, стали подарком для Центра детского и юношеского творчества города Судак Республики Крым.

В рамках арт-школы народного искусства «Таврида» со Всероссийским общественным движением «Волонтеры культуры» провела первую выездную экспедицию по сбору и оцифровке данных о нематериальном культурном наследии Республики Крым «Сохраняя традиции». Команда экспедиции занималась изучением истории и культуры мест, рядом с которыми расположился арт-кластер: город Судак, поселок Новый Свет, мыс Меганом, поселок Коктебель и город Феодосия. Итогом работы стали 50 оцифрованных документов для цифрового архива Республики Крым, 30 атрибутированных и зафиксированных на фото экспонатов, которые пополнят коллекцию республиканского Этнографического музея, 8 часов записанных интервью с пятью жителями-хранителями локальной культуры станут пилотными выпусками проекта «Лица Крыма». Еще один результат проекта — разработанная экскурсия по территории городского округа Судак для гостей и участников фестиваля «Таврида. АРТ», который состоится с 15 по 19 августа в Крыму. Они станут первыми, кто пройдет по тропам авторского экскурсионного маршрута.

В рамках заезда состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия — страна возможностей». Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств проекты 7 участников из Республик Башкортостан и Алтай, Красноярского края, Тульской, Омской, Волгоградской и Саратовской областей. Общая сумма грантовой поддержки составила 3 000 000 рублей. Эксперты грантового направления провели интенсивную образовательную программу на «Тавриде». Участники смогли получить рекомендации и подготовить конкурентоспособные проекты для участия в грантовых конкурсах и дальнейшей реализации. Одним из спикеров программы стал первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев.

За время заезда участники смогли встретиться и набраться новых знаний у 72 экспертов из МГИМО, Нетологии, ансамбля «Березка», Редакции Елены Шубиной, журнала «Юность», Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московской духовной академии, музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других институций.

Уже 28 июня на «Тавриде» откроется второй образовательный заезд сезона — «В движении». В рамках него пройдут арт-школы боевых искусств, экологии и современной хореографии.