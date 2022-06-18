18 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление организаторов музыкального конкурса «Евровидение» о том, что Украина не сможет в 2023 году провести «Евровидение».

Оксана Переможенко, , 19:36 — REGNUM Украина не сможет в 2023 году провести музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия. В заявлении также указано, что запланированы переговоры о возможном проведении конкурса в Великобритании.

«Евровидение» hentilpej

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что организаторы музыкального конкурса изначально знали о том, что Украина не сможет провести конкурс, поэтому второе место дали Британии.

«Конкурс «Евровидение-2023» передали из Украины в Великобританию. Догадываются, что такого государства уже не будет?» — с сарказмом поинтересовался автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Опять Зеленского кинули», — с сарказмом написал Юрий.

«Очень показательно. Передали из колонии в метрополию. Сразу всем понятно, кто реально правит Украиной», — отметил Ilya H.

«А украинцы разве победили? Их просто назвали победителями. Теперь все забрали обратно», — написал Veniamin.

«Да они изначально знали, поэтому бриттам второе место выделили, поощрили», — считает Marina.

«А Украина будет в 2023 году?» — задался вопросом Petro.

«Не сможет по причине исчезновения как государства. И за это пусть благодарят свою власть», — отреагировал Al.

«Даже здесь перемога не получилась», — смеется Lara M.

«Для того и нужен был весь этот фарс, чтоб отдать Британии», — пишет Александр.

«То есть колонию даже не спросили, когда отняли конфетку и отдали метрополии? Неграм слова не давали! Все в окопы, умирать за белых господ!» — с сарказмом комментирует Ilya H.

Падчерица. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Позорный конкурс. Бритты догадались, что Украины не будет в 2023-м», — добавила Ольга М.

«Кураторам виднее», — отметил Николай.

«После заявлений, что Украина будет бомбить Крымский мост, все в мире поняли, что Украины в следующем году не будет», — иронизирует Олеся.

«Мне кажется, они изначально понимали, что никакого «Евровидения» на Украине проводить не будут, и дали им победу, чисто чтоб показать, как они всей Европой солидарно их поддерживают. При этом подтасовали результаты так, чтоб Британия заняла 2-е место, и в итоге по правилам проведение конкурса переходит к ним, т. к. проведение на Украине невозможно», — написала одна из участниц обсуждения.

«Подержали скипетр и хватит — отдали настоящим хозяевам», — шутит L’yu.

«Бедным украинцам опять Европа что-то пообещала и не дала», — с сарказмом отреагировала Мила.

«Эти организаторы просто что-то знают», — подытожил Alex.