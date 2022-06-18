Бузулук, Оренбургская область, , 18:36 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области автовладельца ждёт наказание за срабатывание автомобильной сигнализации по ночам. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Автомобиль

На нарушителя пожаловалась полицейским одна из местных жительниц. Было установлено, что сигнализация часто срабатывает и долгое время не не отключается долгое время.

С нарушителем провели профилактическую беседу. Также его могут оштрафовать на сумму до тысячи рублей. Это наказание предусмотрено для граждан. Юридические лица за шум по ночам могут лишиться от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.