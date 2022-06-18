Анкара, , 18:35 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции нейтрализовали девять боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака. Об этом 18 июня сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу министерства национальной обороны Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вооруженные силы Турции с успехом продолжают операцию Pençe-Kilit, темпы которой не замедлятся», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня беспилотник ВВС Турции атаковал членов РПК на севере Ирака.

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