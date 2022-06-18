В Турции сообщили о нейтрализации девяти боевиков на севере Ирака
Анкара, 18 июня, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции нейтрализовали девять боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака. Об этом 18 июня сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу министерства национальной обороны Турции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
«Вооруженные силы Турции с успехом продолжают операцию Pençe-Kilit, темпы которой не замедлятся», — говорится в сообщении военного ведомства.
Как передавало ИА REGNUM, 15 июня беспилотник ВВС Турции атаковал членов РПК на севере Ирака.
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