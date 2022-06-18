Красноярск, 18 июня, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Сухобузимском районе Красноярского края в частном доме произошёл хлопок бытового газа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в п. Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме», — уточнили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа ведомства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.