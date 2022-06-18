Москва, , 18:26 — REGNUM Партия «Единая Россия» доставила 100 тонн гуманитарного груза в Херсон. В гуманитарный центр партии привезли для раздачи фрукты, воду, предметы первой необходимости.

Гуманитарная помощь из Дагестана, Ингушетии и Краснодарского края предназначена для жителей Херсонской области и Запорожья. Груз сформировали при поддержке депутата Госдумы, члена комитета по безопасности, генерал-майора полиции Абдулхакима Гаджиева, заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белана Хамчиева и первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке Ильяса Умаханова.

«Чужой боли не бывает. И если ты можешь помочь, сделать что-то от сердца, то ты должен ехать. Я очень рад, что сегодня удалось пообщаться с людьми — все они смотрят с благодарностью в отношении России. Сегодня с Херсоном весь многонациональный российский народ. И мы всегда будем вместе», — сказал Ильяс Умаханов.

В этот же день пожилым посетителям центра и семьям с детьми передали первые фруктовые наборы вместе с продуктовыми наборами.

«Надеемся, что в ближайшее время все будут обеспечены самым необходимым. Мы переговорили с Игорем Кастюкевичем, узнали, что ещё нужно привезти. Например, для подготовки детей к школе», — отметил Белан Хамчиев.

Как рассказал заместитель руководителя думской фракции партии, ответственный за гуманитарную миссию «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич, накануне в центр помощи привезли партию медикаментов из Москвы, а в ближайшее время придёт гуманитарный груз из Воронежа.

«Огромная благодарность и признательность всем причастным. Одни люди приехали, другие собирали помощь, третьи — на границе помогали, военные сопровождали груз, волонтёры разгружали, другие волонтёры — передают помощь. Это такая хорошая системная работа партии», — сказал Игорь Кастюкевич.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобождённых территорий работает 20 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться в новых освобождённых территориях.