Донецк, , 18:22 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Ворошиловский район Донецка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ в АТО Naspravdi.info

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:40 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Ворошиловскому району Донецка восемь снарядов.